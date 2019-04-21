Отец Децла обиделся на Газмановых после похорон сына

Как сообщают российскеи СМИ? Толмацкий дал большое интервью Esquire.

Он рассказал, что на похороны Децла не пришла семья Газмановых.

«Я многих не видел. Честно говоря, меня больше всех удивили Газмановы», — добавил отец Децла.

«Родион и Кирилл выросли вместе на гастролях. Мы ездили семьями на гастроли. Больше всего меня это удивило. Ни Родион, ни Олег ничего не написали, не сделали ни одного поста на своих страницах. Может, я не видел», – заявил он.

Напомним, что Александр Толмацкий до сих пор не может найти общий язык с Юлией Толмацкой. Он считает, что у вдовы его сына может быть психическое расстройство.

«Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка», – пояснил он журналистам.

Александр рассказал, что он никогда не одобрял выбор сына. В эфире программы «Ты не поверишь!» он подчеркнул, что модель из Нижнего Новгорода часто устраивала его сыну истерики.

«Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения», - подчеркнул он.