Ольга Серябкина: «Любимый предложил мне выйти замуж»

34-летняя Ольга Серябкина никогда не любила обсуждать личную жизнь. Певице приписывали романы с Егором Кридом, блогером Гусейном Гасановым и другими звездами, но она неизменно опровергала слухи. После ухода из группы SEREBRO артистка сосредоточилась на написании новых песен. Лишь изредка Серябкина интригует поклонников двусмысленным постами, которые посвящает загадочному мужчине.

Однако в прошлом Ольга едва не отказалась от блестящей карьеры. Тогда артистка потеряла голову от чувств. Возлюбленный предлагал ей уехать в другой город и бросить музыку. Серябкина была настолько поглощена отношениями, что едва не согласилась на условия избранника.

«Он тоже творческий человек. Я влюбилась. Он предложил мне выйти замуж и уехать в другой город, чтобы меня никто не нашел. Я чуть не согласилась все бросить. Был такой момент, что ему нужно было меня хватать и увозить. А потом я начала думать и сомневаться», — рассказала артистка.

В итоге Серябкина выбрала творчество, о чем впоследствии не жалела. Недавно Ольга выпустила сольную пластинку «Касатка в небе», и в ближайшие месяцы планирует выступать перед поклонниками с новой программой. Конечно, звезда мечтает о детях, но пока она не встретила того человека, с которым захотела бы создать семью. «Я очень люблю детей, но отношусь к ним ответственно. Если бы я так не относилась, уже имела бы детей 15. Просто я думаю, что семья оказывает сильнейшее воздействие на ребенка. Если он зачат в любви, то в дальнейшем имеет меньше проблем. Комплексы, неудачи — все это зарождается в детстве. Хочется завести детей, но, наверное, уже не 15», — подчеркнула певица.

Конечно, бывшая солистка группы SEREBRO давно привыкла к тому, что ее личную жизнь обсуждают, но вот к приписываемым романам Ольга относится негативно. После того, как она выпустила совместный трек с Егором Кридом, поклонники принялись фантазировать на тему тайных отношений артистов.