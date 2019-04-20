Ольга Серябкина: «Любимый предложил мне выйти замуж»

Ольга Серябкина рассказала о личной жизни и причинах, по которым она до сих пор не стала матерью. Однажды певица едва не бросила карьеру ради любви, но в итоге она сделала выбор в пользу творчества.
34-летняя Ольга Серябкина никогда не любила обсуждать личную жизнь. Певице приписывали романы с Егором Кридом, блогером Гусейном Гасановым и другими звездами, но она неизменно опровергала слухи. После ухода из группы SEREBRO артистка сосредоточилась на написании новых песен. Лишь изредка Серябкина интригует поклонников двусмысленным постами, которые посвящает загадочному мужчине.
Однако в прошлом Ольга едва не отказалась от блестящей карьеры. Тогда артистка потеряла голову от чувств. Возлюбленный предлагал ей уехать в другой город и бросить музыку. Серябкина была настолько поглощена отношениями, что едва не согласилась на условия избранника.
«Он тоже творческий человек. Я влюбилась. Он предложил мне выйти замуж и уехать в другой город, чтобы меня никто не нашел. Я чуть не согласилась все бросить. Был такой момент, что ему нужно было меня хватать и увозить. А потом я начала думать и сомневаться», — рассказала артистка.
В итоге Серябкина выбрала творчество, о чем впоследствии не жалела. Недавно Ольга выпустила сольную пластинку «Касатка в небе», и в ближайшие месяцы планирует выступать перед поклонниками с новой программой. Конечно, звезда мечтает о детях, но пока она не встретила того человека, с которым захотела бы создать семью. «Я очень люблю детей, но отношусь к ним ответственно. Если бы я так не относилась, уже имела бы детей 15. Просто я думаю, что семья оказывает сильнейшее воздействие на ребенка. Если он зачат в любви, то в дальнейшем имеет меньше проблем. Комплексы, неудачи — все это зарождается в детстве. Хочется завести детей, но, наверное, уже не 15», — подчеркнула певица.
Конечно, бывшая солистка группы SEREBRO давно привыкла к тому, что ее личную жизнь обсуждают, но вот к приписываемым романам Ольга относится негативно. После того, как она выпустила совместный трек с Егором Кридом, поклонники принялись фантазировать на тему тайных отношений артистов.
«На одном из концертов мы просто делились музыкой, рассказывали друг другу про треки. Ему очень понравилась песня «Если ты меня не любишь», и он захотел ее исполнить. Но мы с Егором никогда не встречались. Так что я не являюсь бывшей Егора Крида», — заявила Ольга.