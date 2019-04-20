Слишком сложная поза в йоге спровоцировала инсульт у звезды Instagram

Закончив сложную стойку на руках, Ребекка направилась в дом, как перед глазами у нее потемнело. Женщина присела перевести дыхание и попыталась собрать волосы в хвост, но руки её не слушались. Подумав, что все пройдёт само, Ребекка не стала обращаться в больницу. Но резко изменила решение, когда через пару дней, проснувшись, обнаружила, что ее зрачки разного размера.

Врачи обнаружили, что у Ребекки случился инсульт. Во время упражнения она повредила одну из четырёх артерий, которые поставляют кровь в мозг. Первые дни лечения были самыми сложными: непереносимость света и постоянная головная боль изводили женщину. Она даже не могла самостоятельно подняться с кровати. Но всего через месяц после инсульта Ребекка вернулась на коврик для йоги.

Я начала выполнять лёгкие упражнения для растяжки. Я знала, что если сейчас не начну заниматься, то больше не смогу себя заставить никогда,

- призналась она.