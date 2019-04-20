В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном. Так, последний подобный снимок в личном блоге телеведущего датирован июлем прошлого года. Зато в Сети время от времени появляются кадры, на которых можно увидеть, как изменился наследник Жанны. Один из них сделан во время похода мальчика в цирк. Многие, глядя на него, считают, что с возрастом Платон становится все больше похож на маму.

Жанны Фриске не стало четыре года назад. Все это время близкие певицы ведут борьбу за возможность видеться с ее сыном. Родные звезды уверяют, что Шепелев специально хочет оградить Платона от общения с родственниками. «Мой маленький принц, с днем рождения. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искренние люди. Я люблю тебя», — Наталья Фриске была вынуждена поздравить племянника через социальные сети — два года она не общалась с мальчиком.

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«Платон — мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года, — делилась крестная ребенка Ольга Орлова. — Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало».

Сейчас Дмитрий Шепелев живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Телеведущий старается оберегать личную жизнь от посторонних глаз, поэтому не комментирует свой роман.

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Напомним, Дмитрий и Жанна познакомились во время съемок передачи «Достояние республики». Первой, кто узнал о романе певицы, стала ее лучшая подруга Ольга Орлова. «Она рассказала, что у нее появился любимый человек, и это Дима, — вспоминала артистка. — Я была абсолютно за нее счастлива. Мне было неважно, кто этот мужчина. Выбор друзей не обсуждается. Главное — чтобы ей было хорошо». Поначалу мало кто воспринимал отношения Фриске и Шепелева всерьез, полагая, что этот союз — ничто иное, как пиар. Сомнения большинства развеялись, когда стало известно о беременности Жанны.