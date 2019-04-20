13 психологических триллеров последних лет, после которых будет трудно уснуть

Вот чёртова дюжина фильмов, которые вам в этом помогут:

13. Приглашение (2015)

Рейтинг: 6,7/10.

Уилл отправляется на вечеринку к своей бывшей жене, где в скором времени приходит к выводу, что его экс-супруга что-то скрывает. Все присутствующие ведут себя подчёркнуто доброжелательно, но как-то неуловимо странно. Чем дальше, тем больше Уиллу становится не по себе.

Ему начинает казаться, что вместе с компанией своих новых странных друзей его бывшая жена готовится к осуществлению некоего таинственного и ужасающего плана…

12. Зверь (2017)

Рейтинг: 6,9/10.

Молл исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живёт с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца.

Возникший ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. Но счастье Молл не даёт покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям…

11. Побочный эффект (2013)

Рейтинг: 7,1/10.

Психиатру Джонатану достаётся сложная пациентка: молодая женщина Эмили, страдающая от суицидальных мыслей. Поддавшись чужим советам, Джонатан назначает Эмили новейший препарат, который возвращает ей бодрость духа. Единственный побочный эффект — сомнамбулизм, поначалу безобидный, но впоследствии…

Впоследствии спящая Эмили убивает ножом своего мужа. На суде Джонатан защищает пациентку, избавляя её от тюрьмы и принимая на себя ответственность за трагедию. Однако чем глубже он погружается в это дело, тем навязчивее становится мысль: а не оказался ли он податливой куклой в чужой преступной игре?..

10. Место встречи (2017)

Рейтинг: 7,1/10.

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определённую цену: в обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания.

Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое…

9. Связь (2013)

Рейтинг: 7,2/10.

В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях. Сначала гаснет свет в доме, и вскоре выясняется, что электричество пропало и во всём квартале.

Пытаясь выяснить, что происходит, друзья сталкиваются с многочисленными странностями, происходящими повсеместно. Неужели приближающаяся комета может влиять на время, переставляя местами прошлое и будущее?..

8. Кловерфилд, 10 (2016)

Рейтинг: 7,2/10.

Проснувшись после автомобильной аварии, Мишель оказывается в подвале человека, утверждающего, что он спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни.