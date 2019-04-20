13 психологических триллеров последних лет, после которых будет трудно уснуть
Любите остросюжетные фильмы, которые могут не только пощекотать нервы, но и заставить подумать? Тогда вы наверняка оцените нашу подборку психологических триллеров! С наступлением осени самое время закутаться в плед, задёрнуть шторы и погрузиться на пару часиков в мир фантазий, где нервы всегда на пределе, а ставки невероятно высоки…
Вот чёртова дюжина фильмов, которые вам в этом помогут:
13. Приглашение (2015)
Рейтинг: 6,7/10.
Уилл отправляется на вечеринку к своей бывшей жене, где в скором времени приходит к выводу, что его экс-супруга что-то скрывает. Все присутствующие ведут себя подчёркнуто доброжелательно, но как-то неуловимо странно. Чем дальше, тем больше Уиллу становится не по себе.
Ему начинает казаться, что вместе с компанией своих новых странных друзей его бывшая жена готовится к осуществлению некоего таинственного и ужасающего плана…
12. Зверь (2017)
Рейтинг: 6,9/10.
Молл исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живёт с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца.
Возникший ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. Но счастье Молл не даёт покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям…
11. Побочный эффект (2013)
Рейтинг: 7,1/10.
Психиатру Джонатану достаётся сложная пациентка: молодая женщина Эмили, страдающая от суицидальных мыслей. Поддавшись чужим советам, Джонатан назначает Эмили новейший препарат, который возвращает ей бодрость духа. Единственный побочный эффект — сомнамбулизм, поначалу безобидный, но впоследствии…
Впоследствии спящая Эмили убивает ножом своего мужа. На суде Джонатан защищает пациентку, избавляя её от тюрьмы и принимая на себя ответственность за трагедию. Однако чем глубже он погружается в это дело, тем навязчивее становится мысль: а не оказался ли он податливой куклой в чужой преступной игре?..
10. Место встречи (2017)
Рейтинг: 7,1/10.
Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определённую цену: в обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания.
Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое…
9. Связь (2013)
Рейтинг: 7,2/10.
В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях. Сначала гаснет свет в доме, и вскоре выясняется, что электричество пропало и во всём квартале.
Пытаясь выяснить, что происходит, друзья сталкиваются с многочисленными странностями, происходящими повсеместно. Неужели приближающаяся комета может влиять на время, переставляя местами прошлое и будущее?..
8. Кловерфилд, 10 (2016)
Рейтинг: 7,2/10.
Проснувшись после автомобильной аварии, Мишель оказывается в подвале человека, утверждающего, что он спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни.
Конечно, Мишель не верит ни единому слову своего «спасителя», считая его маньяком, но вскоре понимает, что всё это может быть правдой. Или нет?..
7. Бункер (2011)
Рейтинг: 7,4/10.
Официантка Фабиана знакомится с одним из случайных посетителей кафе, переживающим сложный период в жизни. Между ними вспыхивает страсть.
Девушке всё кажется идеальным: её любимый работает дирижёром оркестра филармонии в Боготе и владеет огромным особняком. Однако вскоре возникают сложности. Полиция расследует таинственное исчезновение бывшей невесты и подруги дирижёра, а сама Фабиана начинает чувствовать, что в доме происходит нечто странное…
6. Под покровом ночи (2016)
Рейтинг: 7,5/10.
У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман.
Сьюзен не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернётся в прошлое, которое считала надёжно укрытым под покровом ночи. Реальность и вымысел начинают переплетаться, и это совсем не та история, в которой вам хотелось бы очутиться…
5. Прочь (2017)
Рейтинг: 7,7/10.
Чернокожий парень Крис едет в семейное имение своей девушки, чтобы познакомиться с её родителями. Обеспокоенный межрасовым вопросом, он чувствует себя неуютно в кругу белой семьи, но даже не представляет истинных масштабов угрозы.
Его тревога подпитывается столкновениями с другими афроамериканцами, которые ведут себя как умалишённые, а в родных городах числятся пропавшими без вести…
4. Стрингер (2013)
Рейтинг: 7,9/10.
Луи Блум пытается найти работу. Увидев, как любительская съёмочная группа снимает автомобильную аварию, он меняет ворованный велосипед на камеру и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать местной телевизионной компании.
Директор новостей Нина покупает запись и убеждает его продолжить работу. Вскоре становится ясно, что ради по-настоящему стоящего материала Луи не остановится ни перед чем…
3. Прибытие (2016)
Рейтинг: 7,9/10.
Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев неясны — вооружённые силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошеными гостями.
Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках…
2. Пленницы (2013)
Рейтинг: 8,1/10.
Келлер Довер сталкивается с самым большим кошмаром каждого родителя: его шестилетняя дочь пропала вместе с подругой. Время бежит, девочки не возвращаются, и паника достигает своего предела.
Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, и обезумевший от горя отец берёт дело в свои руки…
1. Исчезнувшая (2014)
Рейтинг: 8,1/10.
Всё было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала её для своего обожаемого мужа.
Похоже, эти «ключи» — размещённые ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придётся ли охотнику в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?..