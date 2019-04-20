Упс! Елизавета II ругает Кейт Миддлтон за неудачные наряды

К стилю Кейт Миддлтон королева относится гораздо строже, чем к модным экспериментам Меган Маркл.
Как известно, британские монархи вынуждены следовать правилам королевского протокола, особое место в котором отведено дресс-коду. Однако и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл изредка все же отходят от строгих правил. Правда, если в случае с герцогиней Сассекской, ее модные эксперименты часто остаются безнаказанными, то к герцогине Кембриджской Елизавета II относится гораздо строже. Об этом рассказала эксперт по королевской семье, британский журналист Эшли Пирсон.
Королева неоднократно делала замечания Кейт касательно ношения юбок неприемлемой длины или колготок неподходящего цвета. Елизавета пишет специальные заметки, если ей не нравится внешний вид Кейт. Эти записки потом получает герцогиня,
- говорит Эшли, добавляя, что именно поэтому Миддлтон отдает предпочтение в основном проверенным и одобренным королевой брендам одежды.