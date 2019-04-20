Упс! Елизавета II ругает Кейт Миддлтон за неудачные наряды

Как известно, британские монархи вынуждены следовать правилам королевского протокола, особое место в котором отведено дресс-коду. Однако и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл изредка все же отходят от строгих правил. Правда, если в случае с герцогиней Сассекской, ее модные эксперименты часто остаются безнаказанными, то к герцогине Кембриджской Елизавета II относится гораздо строже. Об этом рассказала эксперт по королевской семье, британский журналист Эшли Пирсон.