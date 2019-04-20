Сб, 20.04.2019
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  • Как красиво! Смотри, что происходило в полночь в Творческом городке Теллискиви

Как красиво! Смотри, что происходило в полночь в Творческом городке Теллискиви

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Фестиваль Jazzkaar, отмечающий свое 30-летие, вчера был открыт концертом Кирке Карджа и Минго Раджанди «Jazzkaar 30: Erkki-Sven Tüür & Lepo Sumera rewrite». А ночной концерт Ленны Куурмаа и Мика Педая завершил вечер захватывающим дух концом.

Премьера юбилейного фестиваля завершилась торжественным и ночным концертом, в котором выступили любимые певцы Ленна Куурмаа и Мик Педая. На концерте были исполнены песни на эстонском и английском языках.

Помимо Микке и Леннона, вечер скрасили талантливые музыканты и авторы песен Ангеэлия Педая, Айвар Сурва и Индрек Малло.

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