Сб, 20.04.2019
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Покупательница ограбила магазин в Москве, загипнотизировав кассира
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ФОТО: скриншот

Всего в тот момент в кассе находилось 15-17 тысяч рублей, а работнику супермаркета пришлось отдавать деньги из своей зарплаты.

В магазине "Пятёрочка" покупательница загипнотизировала продавца и похитила из супермаркета деньги. Об этом сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, как женщина сначала лихорадочно пересчитывала мелочь, то доставая из кошелька деньги, то убирая их обратно. В какой-то момент ситуация развернулась в обратную сторону — кассир достал пачку денег из кассы и передал их женщине. При этом сам он не помнит этот момент.

Тогда в кассе находилось 15-17 тысяч рублей, а кассир был вынужден возместить всю пропавшую сумму из своей зарплаты. Он уже написал заявление в полицию.

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