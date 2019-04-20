Покупательница ограбила магазин в Москве, загипнотизировав кассира

На кадрах видно, как женщина сначала лихорадочно пересчитывала мелочь, то доставая из кошелька деньги, то убирая их обратно. В какой-то момент ситуация развернулась в обратную сторону — кассир достал пачку денег из кассы и передал их женщине. При этом сам он не помнит этот момент.