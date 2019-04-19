Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике

Но действительно ли только она виновата в смерти популярного актера? И был ли шанс в принципе спасти Марьянова в том состоянии, в котором он находился в последние годы перед смертью?

Оксану обвиняют в том, что она создала непрофессиональный центр, где не было врачей, которые могли бы помочь в экстренном случае.

Продюсер Марк Рудинштейн и вовсе считает виновными в смерти Марьянова и Богданову, и его вдову Ксению Бик. Она, считает Рудинштейн, отправила Дмитрия в именно в эту клинику, хотя «тысячи других» клиник взяли бы его инкогнито и вылечили. «Меня не покидает ощущение двойного убийства», — заявил продюсер.

Ксения Бик, однако, уже не раз говорила, что все последние годы они боролись с алкоголизмом Дмитрия, и «прошли все официальные клиники, которые только могли», а это было «финальное место», где они еще не были. «У нас не было выхода. Он бы умер у меня на руках», — говорит вдова актера.

С этими словами вдовы согласен профессор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, хирург Игорь Шарипов. Он изучил результаты экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова и пришел к выводу, что с «букетом» проблем, которые были у актера, он был обречен и умер бы в любой клинике.