Пт, 19.04.2019
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«Черная королева»: Рената Литвинова восхитила поклонников новым фото

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Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Рената Литвинова давно стала одной из икон стиля для российских женщин. Ее элегантными образами восхищаются миллионы поклонников и поклонниц. Вот и новое фото, которое актриса выложила на своей странице в Instagram, привело в восторг всех ее почитателей, сообщает Пятый канал.

На снимке Литвинова сидит за шахматным столиком в образе девушки 30-х годов. На Ренате черное платье, в руках у нее характерный для этого периода времени дамский аксессуар. На ногах актрисы черные туфли-лодочки. В кадре Литвинова играет черными фигурами. Это фото стало для подписчиков источником вдохновения.

«Черная королева ходит по своим правилам».

«Еще одну партию?»

«Неземная. Восхищаюсь!» — написали фолловеры.

Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

Судя по хештегам, оставленным Литвиновой в описании фото, это кадр из фильма «Северный ветер», который ожидается на больших экранах уже в 2019 году.

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