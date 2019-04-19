«Черная королева»: Рената Литвинова восхитила поклонников новым фото

Рената Литвинова давно стала одной из икон стиля для российских женщин. Ее элегантными образами восхищаются миллионы поклонников и поклонниц. Вот и новое фото, которое актриса выложила на своей странице в Instagram, привело в восторг всех ее почитателей, сообщает Пятый канал.
На снимке Литвинова сидит за шахматным столиком в образе девушки 30-х годов. На Ренате черное платье, в руках у нее характерный для этого периода времени дамский аксессуар. На ногах актрисы черные туфли-лодочки. В кадре Литвинова играет черными фигурами. Это фото стало для подписчиков источником вдохновения.
«Черная королева ходит по своим правилам».
«Еще одну партию?»
«Неземная. Восхищаюсь!» — написали фолловеры.
Судя по хештегам, оставленным Литвиновой в описании фото, это кадр из фильма «Северный ветер», который ожидается на больших экранах уже в 2019 году.