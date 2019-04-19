«Черная королева»: Рената Литвинова восхитила поклонников новым фото

Рената Литвинова давно стала одной из икон стиля для российских женщин. Ее элегантными образами восхищаются миллионы поклонников и поклонниц. Вот и новое фото, которое актриса выложила на своей странице в Instagram, привело в восторг всех ее почитателей, сообщает Пятый канал.