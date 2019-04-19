Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

«Для меня главный соперник — я сам образца 2016 года, потому что меня будут сравнивать со мной же», — заявил артист и добавил, что о других участниках говорить пока рано, так как он не видел их выступления на сцене. По словам исполнителя, «Кипр, Греция всегда в фаворитах». Кроме того, он отметил шведов, которые «часто побеждали и всегда здорово представлены».