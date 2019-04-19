Фото: Любовь Толкалина вышла на красную дорожку с исхудавшей дочерью

Накануне, 18 апреля, в кинотеатре "Россия" состоялась церемония открытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Обычно мероприятие проходит летом, но его сдвинули из-за чемпионата мира по футболу.

Многие расстроились, ведь непредсказуемая российская весна – не самое удачное время для торжеств. Однако решение оказалось стратегически верным: посещаемость фестиваля возросла. Журналисты и фотографы увидели целую плеяду звезд, причем не только отечественных.

Марина Александрова, Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Екатерина Климова, Зара, Ирина Апексимова, Кристина Асмус, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Вера Алентова и другие прошлись по красной дорожке. Многие выбрали открытые наряды, не испугавшись холода.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik