Спустя 25 лет! Дочь Ирины Салтыковой представила ремейк хита 90-х «Серые глаза»
Поклонники восхищаются вокальными данными дочери звезды 90-х Ирины Салтыковой. На этот раз Алиса Салтыкова записала ремейк популярной песни своей знаменитой матери и по совместительству продюсера.
«В один день сразу три человека нам сказали: «А не спеть ли Алисе „Серые глаза?“. И мы это сделали. Конечно, это современная песня, с новой мелодией и новым текстом. Прежним остался только припев», — рассказала Ирина Салтыкова. Напомним, что именно эта песня в начале 90-х принесла певице головокружительный успех.
«У детей знаменитостей всегда такой комплекс „в тени родителей“. Я очень долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать большое заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все», — призналась Алиса.
К слову, в новых «Серых глазах» Алисы снялась и сама Ирина Салтыкова.
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