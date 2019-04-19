Спустя 25 лет! Дочь Ирины Салтыковой представила ремейк хита 90-х «Серые глаза» 

«В один день сразу три человека нам сказали: «А не спеть ли Алисе „Серые глаза?“. И мы это сделали. Конечно, это современная песня, с новой мелодией и новым текстом. Прежним остался только припев», — рассказала Ирина Салтыкова. Напомним, что именно эта песня в начале 90-х принесла певице головокружительный успех.

«У детей знаменитостей всегда такой комплекс „в тени родителей“. Я очень долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать большое заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все», — призналась Алиса.