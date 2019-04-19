Твой характер считывается по тому, как ты держишь руль автомобиля

Если ты хочешь протестировать себя или своего знакомого, посмотри на картинки и сравни с тем, как человек держит руль во время езды. Конечно, не стоит относиться к этому тесту слишком серьезно, он довольно субъективный и немного шуточный. Но даже в шутке есть доля правды.

Кто как держит руль ФОТО: boom.ms

1. Лентяй

Ты любишь, чтобы твоя жизнь была максимально простой и беззаботной. Таких, как ты, еще называют минималистами. Ты выбираешь качество, а не количество. У тебя несколько друзей, но ты уверен в их искренности. С таким простым подходом к жизни тебе всегда удается весело проводить время.

2. Весельчак

Твой стакан всегда наполовину полон. В твоей голове постоянно рождаются сумасшедшие идеи, а твое чувство юмора помогает тебе выходить из самых трудных ситуаций. Благодаря своей харизме ты оказываешься в центре внимания в любой компании.

3. Умиротворенный человек

У тебя просто стальные нервы, поэтому тебя очень сложно вывести из равновесия. Ты не отвлекаешься на лишние эмоции, а всегда спокойно идешь к своей цели, поэтому твоя жизнь не слишком насыщенна событиями. У тебя на всё есть мнение, но ты не любишь ругаться или спорить, а в ссорах между близкими людьми стараешься решить проблему.

4. Отличник

Перфекционист — это про тебя. Ты стараешься не совершать ошибок. Всегда обращаешь внимание на мелочи и считаешь, что если что-то делать, то только хорошо. Благодаря такому подходу ты достигаешь успеха в любых начинаниях, чему некоторые откровенно завидуют.

5. Алармист

Ты часто паникуешь, если происходит что-то незапланированное. Тебя можно назвать неуверенным человеком, но ты очень отзывчив и добродушен. В твоей жизни мало риска, но когда ты чувствуешь себя уверенно, то не прочь повеселиться.

6. Авантюрист

Твоя жизнь наполнена увлекательными приключениями. Ты не переносишь скуку, поэтому не упускаешь возможности рискнуть. Можно сказать, что ты живешь на полную катушку.

7. Начальник

Руководить другими — твое призвание. Тебе не составляет труда повести людей за собой, ты отличный организатор и обладаешь ораторскими способностями. Но тебе довольно сложно ладить с другими из-за того, что ты не любишь уступать.

8. Сильное плечо

На тебя всегда можно положиться. Близкие за тобой, как за каменной стеной. Ты умеешь поддержать в тяжелой ситуации и радуешься чужим успехам. Всегда трезво мыслишь и можешь помочь полезным советом. Не стремишься быть лидером, но можешь за себя постоять.

9. Крупная шишка

Ты обладаешь образцовой уверенностью и спокойствием. Берешь от жизни только то, что хочешь, не обращая внимания на чужое мнение. Для тебя каждый день — настоящий праздник. Ты не подпускаешь людей слишком близко, но у тебя есть много приятелей, с которыми ты весело проводишь время.

10. Волевой человек