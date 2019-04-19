В пророчестве Нострадамуса нашли указание на место начала Третьей мировой войны

Согласно пророчеству, оставленному на 2019 год, Нострадамус предупреждал мир о возможном начале Третьей мировой войны. По мнению провидца, в это время на Земле произойдет конфликт, способный перерасти в масштабное противостояние, причем специалистам удалось не только найти место, где может разразиться конфликт, но и указать его сроки.

Так, по мнению исследователей, 2019 год может стать худшим за всю историю мира. В своем послании Нострадамус полагал, что Третья мировая война разразится во Франции, после чего огонь перекинется на всю Европу. Прорицатель полагал, что конфликт будет затяжным и продлится более 25 лет.