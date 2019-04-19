Как стала нимфоманкой и почему поругалась с дочерью: Дана Борисова отмечает два года трезвости

Каждый раз Дана берет себя в руки и выигрывает в очередной сложной ситуации. В апреле она отмечает два года трезвости, а ближе к лету открывает собственный салон красоты.
Недавно ты откровенно призналась, что в период восстановления буквально бросалась на мужчин… Сколько у тебя было партнеров?
Да, на три месяца буквально превратилась в сексоголика. Просто после реабилитации в феврале прошлого года очень хотелось романтики. Не скажу, что мужчин была прям куча за этот период, — всего три.
Как сейчас обстоят дела на личном фронте?
Я одна. Но очень жду мая. Осенью 2018-го была «Мистером Х» на «Битве экстрасенсов», и один участник предсказал: в конце весны встречу любовь и построю серьезные отношения. Понимаю, с моим прошлым и скандальным имиджем сложно кого-то найти...
Ты стала намного лучше выглядеть. Признайся, помог пластический хирург?
Под нож не ложилась, но косметологи поработали основательно. На лицо потратила много денег: сделала лифтинг за тысячу евро и поставила нити за 700 евро. Килограммами пью витамины. Очень довольна результатом, надеюсь, будущий спутник оценит старания. Как ни крути, а внешность играет важную роль в наше время.
Из-за неправильного образа жизни Дане приходится регулярно посещать кабинет косметолога // Фото: Instagram
Месяц назад ты мне рассказывала, что после ссоры с дочерью закурила. Никотин плохо влияет в том числе и на кожу...
Я начала и завязала через несколько дней. Специально мочила сигареты, и они становились противными на вкус. Выпить тоже хотелось. Как назло, на первом этаже моего дома открылся бутик с шикарным ассортиментом вин. Часто ходила вокруг магазина. К счастью, смогла выровнять эмоциональный фон. Очень помогли занятия в группах анонимных наркоманов, посещала их почти каждый вечер. А затем вернулась дочь, и я окончательно успокоилась.
Вы сильно ссорились. Она до сих пор оскорбляет тебя?
Ее привел папа — Максим Аксенов. Сначала Полина снова ругалась матом. Сразу поставила вопрос ребром: «Так дело не пойдет!» — отправила к отцу и захлопнула дверь. На следующий день Поля пришла уже с вещами, и установился полный штиль. Теперь никакого хамства! Дочка ко мне потянулась — все-таки родные люди. Важную роль сыграл и тот факт, что я не требовала извинений.
Жалеешь, что отправила дочь жить на помойку?
Эта фраза разлетелась по всему Интернету. Она меня хитрой и неадекватной обзывала, вот я и выпалила сгоряча. На эту тему долго разговаривали с психологом, который объяснил: в тот период я для Полины стала человеком, на которого можно сливать негатив. С отцом у нее изначально не такие отношения. В школе по шапке надают... В итоге крайняя — мама, самый близкий родственник.
Борисова регулярно становится героиней программ главреда «СтарХита» Андрея Малахова. На фото — с дочкой Полиной, 26 января 2019 года // Фото: Instagram
Пытаешься как-то загладить вину перед ребенком?
Скажу так: разлука обеим пошла на пользу. Сейчас не можем насладиться друг другом. Когда Поля не в школе, а я не на съемках, то все время проводим вместе. В конце апреля летим в Турцию, решили вырваться на пять дней. Будем жить в классном отеле.
Как складываются отношения с матерью?
Мы помирились! Живем душа в душу, часто слышу от нее слова поддержки. Стараюсь помогать деньгами. А вот с младшей сестрой Ксюшей рассорилась. Видимо, нельзя со всеми находиться в хороших отношениях. Она — стюардесса, не замужем, мечтает о семье. Живет в квартире, которую я подарила. Позвала с собой в отпуск оторваться.
Звезда помирилась с мамой // Фото: Instagram
Дана, ты также жаловалась на отсутствие средств. Сейчас на что существуешь?
Больше бога не гневлю. У меня хороший Instagram, плюс доходы от рекламы. Не бедствую, отдыхать езжу каждый месяц. Кроме того, приобрела франшизу салона красоты, в мае открываемся.