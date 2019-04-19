Как стала нимфоманкой и почему поругалась с дочерью: Дана Борисова отмечает два года трезвости

Месяц назад ты мне рассказывала, что после ссоры с дочерью закурила. Никотин плохо влияет в том числе и на кожу...

Я начала и завязала через несколько дней. Специально мочила сигареты, и они становились противными на вкус. Выпить тоже хотелось. Как назло, на первом этаже моего дома открылся бутик с шикарным ассортиментом вин. Часто ходила вокруг магазина. К счастью, смогла выровнять эмоциональный фон. Очень помогли занятия в группах анонимных наркоманов, посещала их почти каждый вечер. А затем вернулась дочь, и я окончательно успокоилась.