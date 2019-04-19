Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов

Меньшов говорит, что мошенники застали его врасплох – звонок раздался, когда он ехал в машине. Обычно, признается режиссер, он внимательно относится к деньгам и не попадает на удочку аферистов.

О том, что его «развели», Меньшов догадался только черед несколько часов, когда поговорил с супругой – актрисой Верой Алентовой, пишет StarHit.

Режиссер сетует, что неоднократно отговаривал жену от подобных необдуманных поступков, а тут попался сам. Об этом он рассказал YouTube-каналу The Люди Антона Лядова.