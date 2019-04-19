«Была тобой раздета догола»: Светлана Лобода станцевала стриптиз в новом клипе

Лобода также показала видео на песню, в котором устроила настоящий стриптиз. Сначала артистка танцует в куртке и откровенном облегающем платье с двумя скелетами на заднем плане. Затем гаснет свет, после чего звезда снимает с себя не только одежду, но и кожу. В финале от певицы остается скелет.