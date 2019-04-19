«Была тобой раздета догола»: Светлана Лобода станцевала стриптиз в новом клипе

Сегодня состоялась официальная премьера песни Светланы Лободы «Пуля-дура». По словам артистки, это первый сингл с ее нового альбома, название которого она пока держит в тайне.
Отрывок композиции бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в Instagram. «Попала в сердце мне пуля-дура. А я тобою ранена и пьяна. А я танцую назло всем бурям. Была тобой раздета догола», — поет Светлана. Сингл целиком был выложен в YouTube, пишет Cosmo.
Лобода также показала видео на песню, в котором устроила настоящий стриптиз. Сначала артистка танцует в куртке и откровенном облегающем платье с двумя скелетами на заднем плане. Затем гаснет свет, после чего звезда снимает с себя не только одежду, но и кожу. В финале от певицы остается скелет.