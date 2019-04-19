Иностранец решил повторить «приключения итальянцев в России» и попал в больницу

Пострадали два человека — сам водитель и пассажирка-петербурженка. Обоих доставили в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «закрытая травма живота».

Видеозапись с места инцидента опубликована в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По информации паблика, авария произошла в 4 утра. «У пассажира ушиб поясничного отдела позвоночника, а сам лихач получил закрытую черепно-мозговую травму», — сказано в публикации.