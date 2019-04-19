Неприлично украшенный торт опозорил девочку в день рождения

39-летней Даниэль Эдамс из английского графства Эссекс испекла на день рождения 14-летней дочери торт с украшением в виде рога единорога. Однако гости торжества интерпретировали увиденное иначе.

ФОТО: Caters News Agency / Caters News Agency

Женщина рассказывает, что ей понравился торт с украшением в виде рога единорога, который продавался в местном супермаркете.

ФОТО: COPYRIGHT UNKNOWN USE AT OWN RIS / Caters News Agency

Она решила испечь такой же, но без молока, так как ее младший сын страдает от непереносимости лактозы. Кроме того, женщина использовала другой краситель. Работа заняла пять часов.

ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

На день рождения, который праздновали в ресторане, собрались 14 человек. Когда подруги Эдамс увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор. "Он показался им уморительным, — жалуется женщина в комментарии для издания Daily Mirror. — Они спрашивали, что им делать: садиться на него или есть". В Facebook фотография торта вызвала похожую реакцию.

ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

Эдамс утешается тем, что дети не слушали издевательских комментариев и ели угощение с удовольствием. "По крайней мере, дочке он понравился, — говорит женщина. — И она не увидела в нем ничего, кроме единорога, которого и просила".