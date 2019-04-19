Неприлично украшенный торт опозорил девочку в день рождения
Десерт с украшением в виде рога единорога рассмешил гостей торжества и пользователей Cети...
39-летней Даниэль Эдамс из английского графства Эссекс испекла на день рождения 14-летней дочери торт с украшением в виде рога единорога. Однако гости торжества интерпретировали увиденное иначе.
Женщина рассказывает, что ей понравился торт с украшением в виде рога единорога, который продавался в местном супермаркете.
Она решила испечь такой же, но без молока, так как ее младший сын страдает от непереносимости лактозы. Кроме того, женщина использовала другой краситель. Работа заняла пять часов.
На день рождения, который праздновали в ресторане, собрались 14 человек. Когда подруги Эдамс увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор. "Он показался им уморительным, — жалуется женщина в комментарии для издания Daily Mirror. — Они спрашивали, что им делать: садиться на него или есть". В Facebook фотография торта вызвала похожую реакцию.
Эдамс утешается тем, что дети не слушали издевательских комментариев и ели угощение с удовольствием. "По крайней мере, дочке он понравился, — говорит женщина. — И она не увидела в нем ничего, кроме единорога, которого и просила".
I'M CRYING BECAUSE THIS IS SUPPOSED TO BE A UNICORN CAKE. 💔😭😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/rvHQOjFh0u— Ms Visual Korobela 🕊️ (@JustMeka_) 16 April 2019