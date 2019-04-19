Суп - сверху, бургер - снизу. Топовый российский фуд-фотораф рассказал, как снимать еду на смартфон

Ярослав Фролов приехал в Таллинн, чтобы снимтаь блюда в наших именитых ресторанов. Среди его постоянных клиентов - Tchaikovsky, CRU, MIX, Tar Tar Köök ja Baar, SÖE, Mon Repos.

Фуд-фотограф Ярослав Фролов ФОТО: личный архив

Limon.ee на полчаса оторвал Ярослава от напряженного съемочного графика, чтобы узнать секреты, без которых нам не жить!

1. Если есть возможность не снимать на телефон, не снимайте.

Еда. Фотограф Ярослав Фролов ФОТО: личный архив

2. Если все-таки такой возможности нет, надо научиться снимтаь на телефон. Это достаточно просто, но требует определенных усилий.

3. Для хорошего кадра вам понадобится окно без солнечных лучей, день за окном и полностью выключенный свет в том помещении, где вы снимаете. То есть у вас останется один источник света – свет из окна. Также вам понадобится большая белая бумага, которая послужит отражателем. Схема простая: если из окна идет свет, значит, за предметом (тарелкой с едой) будет тень. Свет из окна идет, бумагу подставляем, она отражает свет. Мы имеем уже полтора источника света, а это то, что нужно для качественного снимка.

Еда. Фото Ярослава Фролова ФОТО: личный архив

4. Перед съемкой постарайтесь изучить возможности вашего телефона. Особенно хорошо снимают смартфоны с двумя камерами. И в таком случае я рекомендую использовать вторую – портретную, увеличивающую. Если ваш телефон не снабжен второй камерой, то постарайтесь снимать, приближая объект. Не приближаясь к нему во время съемки, а приближая.

5. У каждого блюда есть свой ракурс. Постарайтесь, чтобы блюдо отражало все, что в него вложил шеф-повар, ваша мама, ваша жена, сестра или вы сами. Вы должны показать все работу. Если вы за кучей листьев спрячете мясо, а будете писать, что повар шикарно готовит мясо, никто не поверит.

Еда. Фото Ярослав Фролов ФОТО: личный архив

6. Никогда не используется режим фуд-съемок. Либо его надо хорошенько изучить. Часто эти приложения усиливают цвета, и еда перестает быть едой. Когда идет ресторанная подача блюда, то колористика уже выверена и сама по себе хороша.

7. Не вкладывайте слишком много предметов к кадр. Показывайте только блюдо. Может, вилочка где-то влезет, может, ножка бокала или стакан с водой засветятся, где-то хлеб мелькнет. Если снимаете два блюда, думайте чем занимать пустое пространство.

8.Нет универсального совета, с какого положения снимать еду: сверху, снизу, сбоку ли. Супы лучше снимать сверху, бургеры и высокие салаты, наоборот, снизу. В остальных случаях все зависит от сборки блюда, его основного продукта, срезов и других нюансов.

Еда. Фото Ярослава Фролова ФОТО: личный архив

9. Если вам не понравился снятый кадр, то его единственная судьба - удалить из телефона