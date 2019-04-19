Чистый четверг 2019 года: главные традиции праздника

Узнайте, что делать в Чистый четверг 2019, чтобы привлечь здоровье и благополучие в дом на весь год!
Чистый четверг 2019 – важный день Страстной недели, который традиционно отмечается за три дня до Пасхи. В 2019 году Чистый четверг приходится на 25 апреля.
Мы расскажем вам об основных народных приметах и традициях Чистого четверга, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и прогнать болезни, привлечь благополучие и достаток в дом.
Чистый четверг: традиции дня
В Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду, перестирать белье.
Что нельзя делать в Чистый четверг, так это оставлять на Страстную пятницу невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.
Еще одно важное занятие – это приготовление куличей и паски. С утра пораньше хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру приступают к праздничной выпечке.
В народе существует поверье, согласно которому, какие получились куличи, можно судить, как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А в случае, если выпечка не удалась – год предстоит сложный.