Чистый четверг 2019 года: главные традиции праздника

Чистый четверг 2019 – важный день Страстной недели, который традиционно отмечается за три дня до Пасхи. В 2019 году Чистый четверг приходится на 25 апреля.

Мы расскажем вам об основных народных приметах и традициях Чистого четверга, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и прогнать болезни, привлечь благополучие и достаток в дом.

Чистый четверг: традиции дня

В Чистый четверг важно устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от хлама, перемыть всю посуду, перестирать белье.

Что нельзя делать в Чистый четверг, так это оставлять на Страстную пятницу невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье.

Еще одно важное занятие – это приготовление куличей и паски. С утра пораньше хозяйки ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру приступают к праздничной выпечке.