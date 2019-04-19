«Битая Лиза»: вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь

Миро напомнила, что актер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Неужели найдется новая дура, которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.

Она выразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратно Марата Башарова на испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и жена заключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержать семью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет.

"Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считает Лена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути ему примером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "У Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", - заявила она.