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«Битая Лиза»: вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь

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Марат Башаров и экс-супруга Елизавета

ФОТО: Facebook

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что она его простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.

Миро напомнила, что актер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Неужели найдется новая дура, которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.

Она выразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратно Марата Башарова  на испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и жена заключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержать семью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет.

"Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считает Лена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути ему примером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "У Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", - заявила она.

По словам Миро, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружеские обязанности с обидевшим ее Маратом Башаровым. "Битая Лиза, вместо того, чтобы пойти поработать, за содержание будет с Маратом, который ее лупил", – констатировала Лена Миро. 

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