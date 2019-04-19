Ученицу сожгли заживо за жалобы на сексуальные домогательства директора

Один из полицейских незаконно опубликовал видео ее рассказа в соцсети. На кадрах видно, что Нурам плачет и закрывает лицо руками. А кто-то из полицейских говорит ей, чтобы перестала реветь, так как у нее нет причин для слез. Тем не менее директора арестовали. После этого в адрес Нусрат начали поступать угрозы, предает BBC.

А вскоре девушку заманили на крышу ее школы под предлогом, что там избивают одну из ее подруг. Там собралась группа людей с закрытыми паранджой лицами (в том числе и несколько мужчин), которые потребовала, чтобы она отозвала свое заявление. А когда Нусрат отказалась, ее облили керосином и подожгли. Студентка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице спустя четыре дня. Перед смертью она успела рассказать о подробности нападения на нее. Она также сказала, что узнала в своих убийцах студентов медресе.

Ее брат Макмудул Хасан рассказал BBC, что провожал сестру в школу и хотел войти вместе с ней в здание, но его не пустили. Иначе она осталась бы жива.

В стране начались демонстрации в поддержку Нусрат. По делу об убийстве арестованы уже 15 человек. Полицейский, снимавший Нусрат на видео, снят с должности.