«Все время ходили в обнимку»: известный юморист рассказал о романе Киркорова и Распутиной

По словам Аванесяна, в 1991 году он вместе со звездами российской эстрады отправился в круизное путешествие. Это случилось вскоре после убийства музыканта Игоря Талькова, поэтому настроение у многих звезд было невеселое. Аванесяну пришлось развлекать всех чтобы звезды отвлеклись. В таких путешествиях сразу становится понятно, кто с кем наиболее плотно общается.

«Я сразу обратил внимание, что Филипп Киркоров и Маша Распутина не отходят друг от друга. У них тогда точно был романчик. Все время ходили в обнимку», — сказал Аванесян. Борис Корчевников на это заметил, что в те годы Маша Распутина была замужем за продюсером Владимиром Ермаковым, от которого в 1985 году родила дочь Лидию. На это Аванесян возразил, что это влюбленным не служило преградой.

«Филипп – красивый, интересный молодой человек, так что брак Маши Распутиной им нисколько не мешал», — сказал он.