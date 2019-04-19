«Все время ходили в обнимку»: известный юморист рассказал о романе Киркорова и Распутиной

Известный пародист и юморист Карен Аванесян стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», которую ведет популярный телеведущий Борис Корчевников. За свою карьеру он поработал конферансье на концертах Маши Распутиной, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Алексея Глызина и Ирины Понаровской. Пик его популярности пришелся на девяностые годы, пишет Teleprogramma.pro.
По словам Аванесяна, в 1991 году он вместе со звездами российской эстрады отправился в круизное путешествие. Это случилось вскоре после убийства музыканта Игоря Талькова, поэтому настроение у многих звезд было невеселое. Аванесяну пришлось развлекать всех чтобы звезды отвлеклись. В таких путешествиях сразу становится понятно, кто с кем наиболее плотно общается.
«Филипп – красивый, интересный молодой человек, так что брак Маши Распутиной им нисколько не мешал», — сказал он.