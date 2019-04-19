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«Все время ходили в обнимку»: известный юморист рассказал о романе Киркорова и Распутиной

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Мария Распутина

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Известный пародист и юморист Карен Аванесян стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», которую ведет популярный телеведущий Борис Корчевников. За свою карьеру он поработал конферансье на концертах Маши Распутиной, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Алексея Глызина и Ирины Понаровской. Пик его популярности пришелся на девяностые годы, пишет Teleprogramma.pro.

По словам Аванесяна, в 1991 году он вместе со звездами российской эстрады отправился в круизное путешествие. Это случилось вскоре после убийства музыканта Игоря Талькова, поэтому настроение у многих звезд было невеселое. Аванесяну пришлось развлекать всех чтобы звезды отвлеклись. В таких путешествиях сразу становится понятно, кто с кем наиболее плотно общается.

«Я сразу обратил внимание, что Филипп Киркоров и Маша Распутина не отходят друг от друга. У них тогда точно был романчик. Все время ходили в обнимку», — сказал Аванесян. Борис Корчевников на это заметил, что в те годы Маша Распутина была замужем за продюсером Владимиром Ермаковым, от которого в 1985 году родила дочь Лидию. На это Аванесян возразил, что это влюбленным не служило преградой.

«Филипп – красивый, интересный молодой человек, так что брак Маши Распутиной им нисколько не мешал», — сказал он.

Аванесян добавил, что он также всю жизнь любил красивых женщин. А кто их не любит? Он привел цитату композитора Шарля Азнавура, который говорил, что нужно либо родиться богатым, либо стать знаменитым, чтобы пользоваться успехом у представительниц прекрасного пола. «Богатым родиться у меня не получилось, но знаменитым, считаю, я стал», — заметил популярный юморист.

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