Фото эстонской красотки Грете Пайи настолько горячо, что можно позеленеть от зависти
Эстонская певица сейчас работает моделью в США, откуда девушка не забывает радовать своих эстонских поклонников жаркими снимками.
Последний снимок в Instagram появился вчера вечером, и он сразу же привлек много внимания. Отреагировали на него не только поклонники Грете, но и эстонские коллеги.
Модель Анни Рахула дала высокую оценку: «Ваши красивые фото заряжены таким импульсом, то я не осмелюсь в ближайшее время выставлять новые фото в Instagram».
Более 2 000 человек, таких как Кэти Уибомяги, понравилcя свежий снимок Грете Пайи.