Пт, 19.04.2019
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  • Фото эстонской красотки Грете Пайи настолько горячо, что можно позеленеть от зависти

Фото эстонской красотки Грете Пайи настолько горячо, что можно позеленеть от зависти
Осторожно, девушки!

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Grete Paia.

ФОТО: Instagram

Эстонская певица сейчас работает моделью в США, откуда девушка не забывает радовать своих эстонских поклонников жаркими снимками.

Последний снимок в Instagram появился вчера вечером, и он сразу же привлек много внимания. Отреагировали на него не только поклонники Грете, но и эстонские коллеги.

Модель Анни Рахула дала высокую оценку: «Ваши красивые фото заряжены таким импульсом, то я не осмелюсь в ближайшее время выставлять новые фото в Instagram».

Более 2 000 человек, таких как Кэти Уибомяги, понравилcя свежий снимок Грете Пайи.

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unravel me.

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