«Грохот и крики»: новые подробности смерти актрисы Ирины Цывиной 

Уход из жизни в возрасте 55 лет вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной вызвал бурные обсуждения причин ее смерти. Выдвигались самые разные предположения, вплоть до мистических.
По словам психоаналитика актрисы Клары Кузденбаевой, Ирина длительное время страдала от глубокой депрессии, последняя волна которой и погубила актрису. Также свой негатив внесли период общего спада и проблемы со здоровьем.
"Это связано с тем, что у нее проблемы есть в сосудах. Эта ситуация у нее уже длилась не первый год. Это ситуация спада, она у нее длилась с 52 лет", - цитирует специалиста "Пятый канал".
В свою очередь, дружившая с Цывиной актриса Ольга Спиркина рассказала о том, что звезда "Кадетства" могла скончаться от употребления лекарств. По ее словам, Ирина принимала какие-то препараты, возможно, неправильно это делая. Также она поделилась тем, как узнала об уходе из жизни подруги.
"Сын позвонил, нашей общей подруги, и сказал: "Мама умерла"". Ничего неизвестно, я тоже жду подробностей", - призналась она.
Как пишет «Телепрограмма», недавно актриса жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. По ее словам, уже 16 лет Зинаида живет с отцом в США, и она вынуждена была принять это решение, чтобы сохранить возможность видеться с дочерью.
«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла», — говорила Цывина в студии программы «Звезды сошлись».
Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля в своей квартире в Москве.
Близкая подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала изданию «Московский комсомолец», что соседи слышали грохот и крики, доносящиеся из квартиры Цывиной.
Известно также, что в последние дни Цывина решала в суде имущественный конфликт, пытаясь доказать свои права на наследство в споре с сыном своего последнего мужа.