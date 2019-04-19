«Грохот и крики»: новые подробности смерти актрисы Ирины Цывиной 

По словам психоаналитика актрисы Клары Кузденбаевой, Ирина длительное время страдала от глубокой депрессии, последняя волна которой и погубила актрису. Также свой негатив внесли период общего спада и проблемы со здоровьем.

"Это связано с тем, что у нее проблемы есть в сосудах. Эта ситуация у нее уже длилась не первый год. Это ситуация спада, она у нее длилась с 52 лет", - цитирует специалиста "Пятый канал".

В свою очередь, дружившая с Цывиной актриса Ольга Спиркина рассказала о том, что звезда "Кадетства" могла скончаться от употребления лекарств. По ее словам, Ирина принимала какие-то препараты, возможно, неправильно это делая. Также она поделилась тем, как узнала об уходе из жизни подруги.

"Сын позвонил, нашей общей подруги, и сказал: "Мама умерла"". Ничего неизвестно, я тоже жду подробностей", - призналась она.

Как пишет «Телепрограмма», недавно актриса жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. По ее словам, уже 16 лет Зинаида живет с отцом в США, и она вынуждена была принять это решение, чтобы сохранить возможность видеться с дочерью.

«Моя дочь живет с отцом последние 16 лет. Я вынуждена уступать, чтобы с ней видеться. Но я испытываю боль в сердце. До сих пор мне снятся ужастики. Боль не прошла», — говорила Цывина в студии программы «Звезды сошлись».

Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля в своей квартире в Москве.

Близкая подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала изданию «Московский комсомолец», что соседи слышали грохот и крики, доносящиеся из квартиры Цывиной.