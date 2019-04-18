Блогер Илья Варламов высмеял колхозный особняк Дмитрия Тарасова

И Варламов не постеснялся в выражениях: «Ну что здесь обсуждать? Деревенское все. Ой… Господи! Что это? За деньги вкус не купишь. Думаю, нужно было обратиться к дизайнеру. Видно, что человек делал сам, почему-то решив, что если он умеет хорошо играть в футбол, то у него есть вкус. Но если есть деньги, нет ничего стыдного обращаться к дизайнерам. Это просто плохо, не имеет смысла обсуждать. Когда мы говорим об искусстве (а архитектура, интерьер – это искусство), мы должны понимать, что есть хорошее искусство и плохое. Не всегда просто объяснить, почему оно плохое. Воспитать вкус очень сложно. Это дорого. Надо смотреть хорошие примеры, путешествовать, учиться. Потреблять плохое искусство проще. Как вот напился, голова отключается – что мы включаем? Филиппа Киркорова, Лепса. Самая популярная песня у нас – «Рюмка водки». И это не просто так. Попса как фаст-фуд – даже пережевывать не нужно. Так и здесь – не нужно думать и пережевывать. Это мусорная архитектура», пишет 7d.org.ua.