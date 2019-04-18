Не смог удержать даже букет: тяжелобольного Моисеева под руки привели к Пугачевой

После инсульта Моисеев редко появляется на светских мероприятиях. Артисту трудно передвигаться без посторонней помощи.

"Тяжелобольного артиста, который давно не появлялся на публике, поддерживал под руку его директор Сергей Горох. 65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой", - пишет сайт kp.ru.

Журналисты отметили, что не прийти Борис просто не мог. Когда он заболел, помочь поспешили лишь два человека - Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Проигнорировать праздник давней подруги он просто не мог.