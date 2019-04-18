Вскрылась неожиданная причина смерти актрисы Ирины Цывиной

Приятельница в последний раз общалась с артисткой 8 апреля. Подруги проговорили очень долго.

«Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?" У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты», — цитирует коллегу Ирины Цывиной РЕН ТВ. Осторожно высказалась Спиркина и о причинах смерти подруги.

По ее словам, трагедии могло поспособствовать употребление лекарств вдовой Евгения Евстигнеева. «Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно… Она жаловалась только на общее психофизическое состояние. Она говорила: у меня сглаз», – поделилась коллега Ирины Цывиной.

По словам Спиркиной, приятельница обещала выйти к новым студентам. «Она говорила: я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия, мне надо ходить на работу», – добавила она.

Напомним, 55-летняя актриса скоропостижно скончалась 18 апреля. Официальная причина смерти Ирины Цывиной пока неизвестна.