Письмо читателя: слава богу, хоть на встречу с Путиным Кальюлайд оделась великолепно

Белые туфли, синее платье - оба цвета присутствуют в российском триколоре. Красный цвет пока что мы не увидели в наряде Керсти Кальюлайд. Но, быть может, глава Эстонии просто не любит этот цвет?

«Наконец-то, то ли дизайнеры постарались, то ли она сама, но это прекрасно! Мне нравится наряд Керсти Кальюлайд, выбранный для встречи с Путиным. Ничего лишнего. Ей идет синий. И прическа сейчас стала гораздо лучше. Да и разговор серьезный. Приятно», - высказался читатель портала Limon.ee.

А как вам кажется? Быть может, еще не вечер, и красный цвет скоро найдется в гардеробе главы Эстонии?!