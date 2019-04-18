Письмо читателя: слава богу, хоть на встречу с Путиным Кальюлайд оделась великолепно

Свершилось! В Кремле сейчас проходит встреча президентов России и Эстонии. Портал Elu24 предполагал, что Керсти Кальюлайд может появиться на этой важной встрече лидеров двух стран в цветах российского флага. Отчасти это произошло.
Белые туфли, синее платье - оба цвета присутствуют в российском триколоре. Красный цвет пока что мы не увидели в наряде Керсти Кальюлайд. Но, быть может, глава Эстонии просто не любит этот цвет?
«Наконец-то, то ли дизайнеры постарались, то ли она сама, но это прекрасно! Мне нравится наряд Керсти Кальюлайд, выбранный для встречи с Путиным. Ничего лишнего. Ей идет синий. И прическа сейчас стала гораздо лучше. Да и разговор серьезный. Приятно», - высказался читатель портала Limon.ee.
А как вам кажется? Быть может, еще не вечер, и красный цвет скоро найдется в гардеробе главы Эстонии?!