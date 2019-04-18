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Письмо читателя: слава богу, хоть на встречу с Путиным Кальюлайд оделась великолепно

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Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin

ФОТО: Konstantin Sednev

Свершилось! В Кремле сейчас проходит встреча президентов России и Эстонии. Портал Elu24 предполагал, что Керсти Кальюлайд может появиться на этой важной встрече лидеров двух стран в цветах российского флага. Отчасти это произошло. 

Белые туфли, синее платье - оба цвета присутствуют в российском триколоре. Красный цвет пока что мы не увидели в наряде Керсти Кальюлайд. Но, быть может, глава Эстонии просто не любит этот цвет? 

«Наконец-то, то ли дизайнеры постарались, то ли она сама, но это прекрасно! Мне нравится наряд Керсти Кальюлайд, выбранный для встречи с Путиным. Ничего лишнего. Ей идет синий. И прическа сейчас стала гораздо лучше. Да и разговор серьезный. Приятно», - высказался читатель портала Limon.ee. 

А как вам кажется? Быть может, еще не вечер, и красный цвет скоро найдется в гардеробе главы Эстонии?!

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин

ФОТО: Konstantin Sednev

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