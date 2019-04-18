Главное не переборщить: избыток витамина D разрушает почки

Витамин D очень важен для здоровья, пишет The Hearty Soul. Его недостаток вызывает:

ухудшение работы иммунной системы;

усталость

боли в суставах;

депрессию;

ухудшение состояния кожи, ногтей и волос.

Но слишком большое количество витамина D может быть токсичным. Высокий уровень витамина D может повредить почки, печень и сердце.

В тематическом исследовании, опубликованном в журнале Canadian Medical Association Journal, врачи Огюст Борн, Кармен Авила-Касадо и Джоан М. Баргман из Университета Торонто подробно рассказывают о том, что случилось с мужчиной, который беcконтрольно принимал витамин D.

Его состояние постоянно ухудшалось. Врачи не могли никак найти причину, пока мужчина не рассказал, что врач-натуропат посоветовал ему принимать большие дозы витамина D. В течение 2,5 лет он ежедневно принимал 8–12 капель витамина D и общая суточная норма составила 8000–12 000 МЕ. Состояние нормализировалось только через 1 год. Но мужчина «заработал» хроническую недостаточность почек.

Витамин D находится в сыром яичном желтке, кисломолочных продуктах, сыре (твороге), сливочном масле, продуктах моря.