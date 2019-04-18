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Звезду фильма «На игле — 2» убили выстрелом в голову на пороге дома
Фото с места преступления...

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42-летний Брэдли Уэлш сыграл бандита Дойла — владельца сети саун в продолжении культового фильма Дэнни Бойла. Его партнёрами по фильму стали Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер и Джонни Ли Миллер.

Уэлша застрелили на улице в нескольких шагах от его дома в Эдинбурге, Шотландия, когда он вышел из припаркованной машины.

ФОТО: Jane Barlow / PA Wire/PA Images

Пуля попала мужчине в голову, он скончался на месте. Нападавшему удалось скрыться, мотивы убийства пока не известны, пишет The Mirror. 

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Предположительно, перед смертью Уэлш возвращался из спортивного клуба. Несмотря на то что он прославился ролью в фильме Бойла, актёрский опыт у него был небольшой. В юности Брэдли обладал буйным нравом и состоял в группе футбольных хулиганов. Но потом переключил свою энергию на бокс и стал британским чемпионом. Однажды он провёл 360 боёв подряд, а среди его противников оказался сам Дэнни Бойл.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Соболезнования семье погибшего высказали многие. Трогательный пост в "Твиттере" написал в том числе автор романа "На игле", по которому сняли фильм, писатель Ирвин Уэлш. Он был другом убитого.

Брэдли Джон Уэлш, мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг. Спасибо за то, что сделал меня лучше и помог смотреть на мир добрее и мудрее, 

- написал он в посте. 

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