Звезду фильма «На игле — 2» убили выстрелом в голову на пороге дома

Уэлша застрелили на улице в нескольких шагах от его дома в Эдинбурге, Шотландия, когда он вышел из припаркованной машины.

Предположительно, перед смертью Уэлш возвращался из спортивного клуба. Несмотря на то что он прославился ролью в фильме Бойла, актёрский опыт у него был небольшой. В юности Брэдли обладал буйным нравом и состоял в группе футбольных хулиганов. Но потом переключил свою энергию на бокс и стал британским чемпионом. Однажды он провёл 360 боёв подряд, а среди его противников оказался сам Дэнни Бойл.