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  • Умерла звезда «Кадетства» актриса Ирина Цывина

Умерла звезда «Кадетства» актриса Ирина Цывина
Ей было 55 лет...

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Ирина Цивина

ФОТО: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась в Москве. Об этом ее подруга актриса Ксения Хаирова сообщила ТАСС в четверг, 18 апреля.

Причина и обстоятельства смерти пока не называются. Цывиной было 55 лет.

«Только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна», — рассказала Хаирова.

Ирина Цывина сыграла в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Шакал», «По ту сторону смерти», «Ольга», «Марш Турецкого» и «Кадетство». Она также снялась в фильмах «В полосе прибоя» и «Елки-палки!..». Служила в Театре имени Моссовета, «Сатириконе» и МХТ имени Чехова. Шесть лет состояла в браке с народным артистом а СССР Евгения Евстигнеева — до его смерти.

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