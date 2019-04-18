Эвелин Ильвес о встрече Кальюлайд с Путиным: русский мужчина уважает женщин и бьет только, если любит

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже прибыла в посольство нашей страны в Москве. На улице фотограф портала Rus.Postimees запечатлел Кальюлайд в белом плаще и с белым шарфом. До встречи с Владимиром Путиным остается совсем немного.
Вчера экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес поразмышляла на эту тему у себя на странице в соцсети Facebook. Тем более, что сама Ильвес была в Москве на 9 мая, когда Россию возглавлял Дмитрий Медведев.
«Русский мужчина, как правило, уважает женщин, и согласно распространенному в славянской культуре мифу, бьет только тогда, когда по-настоящему любит. Любовь, о которой идет речь, вряд ли стоит искать в российско-эстонских отношениях», - говорит Эвелин Ильвес.