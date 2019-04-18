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Эвелин Ильвес о встрече Кальюлайд с Путиным: русский мужчина уважает женщин и бьет только, если любит

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Президент России Владимир Путин.

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже прибыла в посольство нашей страны в Москве. На улице фотограф портала Rus.Postimees запечатлел Кальюлайд в белом плаще и с белым шарфом. До встречи с Владимиром Путиным остается совсем немного. 

Вчера экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес поразмышляла на эту тему у себя на странице в соцсети Facebook. Тем более, что сама Ильвес была в Москве на 9 мая, когда Россию возглавлял Дмитрий Медведев. 

«Русский мужчина, как правило, уважает женщин, и согласно распространенному в славянской культуре мифу, бьет только тогда, когда по-настоящему любит. Любовь, о которой идет речь, вряд ли стоит искать в российско-эстонских отношениях», - говорит Эвелин Ильвес.

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