«Инсайдеры» в городе: изнанка сферы услуг на «Пятнице!»

«Инсайдеры» – это молодые юноши и девушки, которые покажут, что на самом деле происходит на закрытых производствах и рынках, как работают зоопарки и ветеринарные клиники, что кроется за красивыми вывесками ресторанов и рекламными слоганами салонов красоты. Они устроятся на работу в сферу услуг и поделятся той самой, «инсайдерской» информацией, которая недоступна потребителям.