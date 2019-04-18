В рядах «ангелов» Victoria's Secret пополнение: теперь их 16, и одна ярче другой

Новыми лицами компании стали Алексина Грейам, Барбара Палвин, Грейс Элизабет и Леоми Андерсон.

Алексине Грейам 29 лет, и она — первый "ангел" с копной огненно-рыжих волос в команде Victoria's Secret.

ФОТО: JASON SZENES / EPA

Барбаре Палвин 25 лет, впервые она появилась в шоу в 2012 году, но спустя 6 лет вернулась. Самая фигуристая среди коллег.

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Грейс Элизабет всего 22 года, и она самая молодая среди девушек, но уже имеет почти миллион подписчиков в "Инстаграме".

ФОТО: Astrid Stawiarz / AFP

Леоми Андерсон 26 лет. Присоединившись к команде, она стала самой темнокожей среди моделей Victoria's Secret.

ФОТО: JP Yim / AFP

Но и остальным "ангелам" Victoria's Secret есть чем похвастаться, будь то знаменитый муж-красавчик, миллионы подписчиков в "Инстаграме" или очаровательные дети.

Бехати Принслу 30 лет, она работает "ангелом" с 2009 года, а с 2014-го — замужем за лидером группы Maroon 5 Адамом Левином.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Кэндис Свейнпол тоже 30, она родом из ЮАР и в команде с 2010 года. У неё более 13 млн подписчиков в "Инстаграме".

ФОТО: Evan Agostini / AP

Лили Олдридж выглядит прекрасно для своих 33 лет, она — мать двоих детей, причём сына родила совсем недавно, в январе.

ФОТО: FRED DUFOUR / AFP

Эльза Хоск — 30-летняя модель из Швеции, с классической скандинавской внешностью.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Жасмин Тукс 28 лет, она выросла в Калифорнии и благодаря матери-стилисту попала в модельный бизнес уже в 15 лет.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Марте Хант 29 лет, она снималась в клипе Тейлор Свифт и работает "ангелом" с 2015 года.

ФОТО: Angela Weiss / AFP

Лаис Рибейро — 28-летняя модель родом из Бразилии, привносит в семью "ангелов" немного веселья и карнавала.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Роми Стрейд 23 года, топ-модель из Нидерландов, по слухам, этой осенью тайно вышла замуж.

ФОТО: Aurore Marechal / PA Wire/PA Images

Сара Сампайо — 27-летняя модель из Португалии, её не раз признавали самой красивой моделью в стране, к команде Victoria's Secret она присоединилась в 2015 году.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Стелле Максвелл 28 лет, она родилась в Бельгии, жила в Австралии и Новой Зеландии, причём её родители — из Северной Ирландии.

ФОТО: Angela Weiss / AFP

Тейлор Хилл 23 года, она начала карьеру модели в 17 лет — сразу после того, как закончила школу.

ФОТО: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Жозефин Скрайвер — 26-летняя модель родом из Дании, встречается с солистом американской рок-группы The Cab.