Чт, 18.04.2019
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  • Хочется с ней поплавать... Самая красивая спортсменка Эстонии показала себя на пляже

Хочется с ней поплавать... Самая красивая спортсменка Эстонии показала себя на пляже
ФОТО!

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Saskia Alusalu. Pilt, mille järel paljud tahavad koos Saskia Alusaluga koos ujuma minna

ФОТО: Erakogu

Саскию Алусалу без сомнений можно назвать самой красивой успешной спортсменкой Эстонии. 25-летняя конькобежка обладает всеми данными, чтобы разгуливать по подиумам и участвовать в рекламных компаниях.

Однако, многократная чемпионка Эстонии предпочитает заявлять о себе не откровенными снимками, а спортивными достижениями. 

Даже на отдыхе девушка не забывает об активном времяпрепровождении. Сегодня в Instagram красавицы появился свежий снимок, сделанный на побережье Тагананы (Канары, Испания), на котором Саския позирует в гидрокостюме и бикини. 

Смотри фото!

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