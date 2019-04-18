Хочется с ней поплавать... Самая красивая спортсменка Эстонии показала себя на пляже
Саскию Алусалу без сомнений можно назвать самой красивой успешной спортсменкой Эстонии. 25-летняя конькобежка обладает всеми данными, чтобы разгуливать по подиумам и участвовать в рекламных компаниях.
Однако, многократная чемпионка Эстонии предпочитает заявлять о себе не откровенными снимками, а спортивными достижениями.
Даже на отдыхе девушка не забывает об активном времяпрепровождении. Сегодня в Instagram красавицы появился свежий снимок, сделанный на побережье Тагананы (Канары, Испания), на котором Саския позирует в гидрокостюме и бикини.
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