Хочется с ней поплавать... Самая красивая спортсменка Эстонии показала себя на пляже

Однако, многократная чемпионка Эстонии предпочитает заявлять о себе не откровенными снимками, а спортивными достижениями.

Даже на отдыхе девушка не забывает об активном времяпрепровождении. Сегодня в Instagram красавицы появился свежий снимок, сделанный на побережье Тагананы (Канары, Испания), на котором Саския позирует в гидрокостюме и бикини.