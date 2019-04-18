Валерий Меладзе покорил подписчиков, рассказав, как случайно взял щенка

Ведь что может быть лучше милого щенка? Ничего. Точно так же и решил Меладзе, выложив фото и рассказав свою историю.

На днях Валерий Меладзе опубликовал в своём инстаграме трогательные фото, на которых он обнимает маленького щенка. Певец пояснил, что направлялся по делам — в ателье и увидел в витрине зоомагазина эту кроху. "Сердце дрогнуло, душа запела", — добавил Меладзе и от души насыпал смайликов.

ФОТО: Instagram