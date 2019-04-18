Чт, 18.04.2019
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Валерий Меладзе покорил подписчиков, рассказав, как случайно взял щенка

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ФОТО: Instagram

53-летнему певцу удалось одним махом добиться безоговорочной любви пользователей Сети.

Ведь что может быть лучше милого щенка? Ничего. Точно так же и решил Меладзе, выложив фото и рассказав свою историю.

На днях Валерий Меладзе опубликовал в своём инстаграме трогательные фото, на которых он обнимает маленького щенка. Певец пояснил, что направлялся по делам — в ателье и увидел в витрине зоомагазина эту кроху. "Сердце дрогнуло, душа запела", — добавил Меладзе и от души насыпал смайликов.

ФОТО: Instagram

В комментариях под фото певца всячески поздравили домашние и звёзды эстрады. В Сети приобретение Меладзе тоже поддержали, отметив, что это очень достойный поступок.

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