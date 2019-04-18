Видео: Алла Пугачева вывела своих детей на сцену Кремля

Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая маленьких Гарри и Лизу.
70-летие Аллы Пугачевой в России стало самым обсуждаемым событием апреля, пишет StarHit. В честь важной даты Примадонна согласилась на сольный концерт в Кремле, который состоялся 17-го числа. Со сцены прозвучали не только хорошо знакомые хиты, но еще и новые композиции, которые артистка специально приготовила к мероприятию.
Сюрпризом для зрителей стало то, что в финале вечера на сцене появились близкие Аллы Борисовны. Во время исполнения песни «Женщина, которая поет» к звезде подошли муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, двойняшки Лиза и Гарри. Ранее Примадонна признавалась, что именно ради детей она решила дать сольный концерт.
«Я хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне», — признавалась артистка.