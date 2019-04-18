Невероятное видео! Участница «Дома-2» съела таракана на глазах у шокированного парня

Парень, к которому Яна пришла на проект, видимо, решил над ней подшутить. Он положил в тарелку с кексом насекомое, не рассчитывая, что девушка и правда отважится его попробовать. Но она не смогла отказаться от лакомства и откусила половину. За что удостоилась от Никиты звания «бешеной мадам». «Он подарил мне тараканчика, я не могу его не съесть. Так вкусно, Никиточка, спасибо, Никита. Хочешь со мной?» - Спрашивает красотка у молодого человека.

Странный поступок шокировал привыкших ко многому участников «Дома-2», а также вызвал негодование у юзеров в Сети.