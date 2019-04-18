Чт, 18.04.2019
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  • Невероятное видео! Участница «Дома-2» съела таракана на глазах у шокированного парня

Невероятное видео! Участница «Дома-2» съела таракана на глазах у шокированного парня

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Яна Березова

ФОТО: Instagram

20-летняя Яна Березова пришла на проект 15 апреля, но уже довольно активно пытается заявить о себе. Находясь на «Острове любви», черноволосая красотка из Волгограда съела предложенного ей участником Никитой Рудаковым тропического таракана, пишет Лайф.

На что только не готовы девушки ради популярности или завоевания сердечка симпатичного парня. Новая участница скандального телешоу даже отважилась попробовать насекомое.

Парень, к которому Яна пришла на проект, видимо, решил над ней подшутить. Он положил в тарелку с кексом насекомое, не рассчитывая, что девушка и правда отважится его попробовать. Но она не смогла отказаться от лакомства и откусила половину. За что удостоилась от Никиты звания «бешеной мадам». «Он подарил мне тараканчика, я не могу его не съесть. Так вкусно, Никиточка, спасибо, Никита. Хочешь со мной?» - Спрашивает красотка у молодого человека.

Странный поступок шокировал привыкших ко многому участников «Дома-2», а также вызвал негодование у юзеров в Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотрите завтра в эфире #Дом2 #ТНТ

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality)

 

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