ХАМАС опубликовало видео с угрозой разбомбить «Евровидение»

В соцсетях опубликовано видео с угрозой сорвать конкурс «Евровидение», который должен пройти в Израиле, пишет Ridus.ru.
Его разместило палестинское движение ХАМАС.
«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — говорится в ролике.
В числе выдвинутых условий — снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений. По всей видимости, имеется в виду договоренность о прекращении огня с Израилем.
ХАМАС угрожает выпустить ракеты по Тель-Авиву во время проведения музыкального конкурса в том случае, если Израиль не согласится выполнить эти требования.
Как мишень для ракетного удара обозначен выставочный комплекс «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве, где с 14 по 18 мая будет проходить «Евровидение-2019».
WATCH: #Hamas published a video threatening Israel's #Eurovision festivities if the siege on #Gaza wasn't lifted, also referencing a rocket that hit an Israeli home in Central Israel.— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 17, 2019
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Примечательно, что 15 мая палестинцы отмечают день Накба, который связан с изгнанием и бегством около 700 000 арабских беженцев с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.
В ноябре 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку из-за несогласия с решением правительства пойти на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.