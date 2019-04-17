ХАМАС опубликовало видео с угрозой разбомбить «Евровидение»

Его разместило палестинское движение ХАМАС.

«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — говорится в ролике.

В числе выдвинутых условий — снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений. По всей видимости, имеется в виду договоренность о прекращении огня с Израилем.

ХАМАС угрожает выпустить ракеты по Тель-Авиву во время проведения музыкального конкурса в том случае, если Израиль не согласится выполнить эти требования.

Как мишень для ракетного удара обозначен выставочный комплекс «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве, где с 14 по 18 мая будет проходить «Евровидение-2019».

WATCH: #Hamas published a video threatening Israel's #Eurovision festivities if the siege on #Gaza wasn't lifted, also referencing a rocket that hit an Israeli home in Central Israel.



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Примечательно, что 15 мая палестинцы отмечают день Накба, который связан с изгнанием и бегством около 700 000 арабских беженцев с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.