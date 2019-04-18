Знаки Зодиака, которые расплачиваются за грехи прошлых жизней

Главное для человека – справиться с этими опасностями и не оступиться, а если совершил оплошность – на следующую жизнь записывается долг, и чем больше долгов, тем сложнее судьба. Итак, какие же знаки Зодиака больше всего страдают от ошибок, совершенных в предыдущих жизнях?

Овен

Овны в своих прошлых жизнях отдавали себя людям, боролись за справедливость, отстаивали честь слабых и раздавали деньги бедным. Вот только в то время, как и сейчас, не каждый человек готов оценить такой поступок по достоинству, и принимались жертвы Овнов как должное.

Собственно, натура Овнов также с веками не меняется и с количеством жизней тоже: они всегда знали себе цену и требовали к себе уважительного и где-то подданнического отношения.

Поэтому сейчас Овны могут сталкиваться с многочисленными предательствами, неудачами, серьезными финансовыми проблемами и прочими серьезными жизненными неурядицами. Овнам пора осознать, что за добро не требуют добра, и в этой жизни и в следующей никто никому не должен, а поступки должны идти от чистого сердца.

Рак

С судьбой Раков все значительно сложнее, чем с другими. Дело в том, что судьба рачьей душе дает одно и то же испытание, которое представители данного знака Зодиака с колоссальным успехом проваливают.

Все, что нужно Ракам, – побороть себя и свои пороки, найти гармонию в себе, в любимых людях и оставить ее дома, чтобы та охраняла очаг. Кажется, что может быть проще, чем искренняя и светлая любовь, на которую как раз таки они и способны.

Однако, нет – в течение многих столетий Раки успешно доказывают, что эта задача для них непосильна. Поэтому, дорогие Раки, взяли себя в клешни и обуздали свои чересчур бурные эмоции, живем для себя и для семьи, любим и наслаждаемся любовью, которую дарят семья и близкие люди.

Ничего не додумываем, избавляемся от нервозности, страхов и нерешительности, чтобы в следующей жизни делать исключительно так, как нравится вам. Покажите себе и судьбе, что вы значительно сильнее, чем все думают.

Весы

Весы всегда находятся в поиске баланса, вот и все их прошлые и настоящие жизни заключаются именно в этом. Примечательно, если в прошлом Весы заключали сделку с совестью, то в настоящей реинкарнации будут тщательно подходить к вопросу принятия любых, даже типичных бытовых решений.

Как вы уже поняли, правда, честность, совесть – это и есть баланс. Главное, чтобы Весы нигде не оступились и не пошли по кривой дорожке, которая как раз таки и испортит другую судьбу Весов в следующей жизни.

Главное, понять, что все грехи – долги, чем больше долгов, тем больше человек теряется в себе и уж тем более не хочет возвращать огромные суммы. Так и здесь, если вы не одумаетесь, то предстанете на Страшном суде не в самом хорошем обличье.

К слову, небольшая подсказка: все грехи вы совершаете из-за страха перед одиночеством. Оглянитесь вокруг, мир переполнен хорошими людьми, и при большом желании, если сами себя не посадите в клетку, вы всю жизнь проведете в кругу близких людей.

Дева

Девы, отметим, что у вас довольно молодая, можно сказать, неопытная душа, которая не так давно обитает на Земле. Однако вас сразу наградили не самым хорошим подарком: в прошлой жизни вы владели магией, вернее, даром целительства.

Но ваша сердечная доброта не позволяла уступать матушке природе, и вы не отдавали те души, час которых уже пришел, поскольку вы могли их вытащить и немного продлить жизнь.

Вот природа теперь и бунтует, ровным счетом, как и вы. Если Девы не заметили, то доброта, милосердие, эмпатия, повышенная чувствительность, нервные расстройства, чрезмерная придирчивость, горделивость – все это ведет дикую, страшную борьбу внутри вас.