Мужчина судится с родителями из-за того, что уничтожили его коллекцию порно

Американец по имени Чарли подал в суд на собственных родителей, которые уничтожили его ценнейшую коллекцию порно. Случилось все это в 2016 году, когда мужчина переехал к ним после очень болезненного развода. Он прожил в доме родителей 10 месяцев, а когда решил уезжать, обнаружил, что что-то исчезло, пишет Mport.ua.

Родители Чарли выкинули всю его коллекцию порнографии. Это были 12 ящиков с дисками стоимостью 28 тысяч долларов. Отец мужчины говорит, что ни о чем не жалеет, сравнивая порнографию с наркотиками.

"Я сделал это ради его же физического и морального здоровья. Я сделал бы то же самое, если бы нашел у него килограмм крэка", — сказал отец Чарли.