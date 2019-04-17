Мужчина судится с родителями из-за того, что уничтожили его коллекцию порно

Теперь коллекционер требует многотысячную компенсацию от собственных родителей.
Американец по имени Чарли подал в суд на собственных родителей, которые уничтожили его ценнейшую коллекцию порно. Случилось все это в 2016 году, когда мужчина переехал к ним после очень болезненного развода. Он прожил в доме родителей 10 месяцев, а когда решил уезжать, обнаружил, что что-то исчезло, пишет Mport.ua.
Родители Чарли выкинули всю его коллекцию порнографии. Это были 12 ящиков с дисками стоимостью 28 тысяч долларов. Отец мужчины говорит, что ни о чем не жалеет, сравнивая порнографию с наркотиками.
"Я сделал это ради его же физического и морального здоровья. Я сделал бы то же самое, если бы нашел у него килограмм крэка", — сказал отец Чарли.
Мужчина вот уже три года в бешенстве. Большая часть коллекции была дорогими и винтажными фильмами студии, которая обанкротилась еще 20 лет назад. В итоге потеряны настоящие произведения искусства. Теперь Чарли требует моральную компенсацию в размере 86 тысяч долларов от собственных родителей.