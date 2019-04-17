Ср, 17.04.2019
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  • Где живет Тимати: квартира и дом звезды на фото

Где живет Тимати: квартира и дом звезды на фото

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Тимати

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярный хип-хоп исполнитель, звезда российского шоу-бизнеса Тимати, владеет не только недвижимостью в России, но и за рубежом, сообщает издание Remont-samomy.ru.

В России у продюсера имеется квартира и не единственная. По официальным данным, их две, и одна из них расположена в жилом комплексе «Золотые ключи-2».

ФОТО: Remont-samomy.ru

Узнать, где живёт исполнитель, нетрудно — под дверью его квартиры находится звезда с Аллеи славы.

ФОТО: Remont-samomy.ru

Обстановка внутри очень изысканна и вполне соответствует звёздному статусу певца: элегантная мебель, стильные аксессуары и предметы искусства.

Обстановка в квартире разнообразна, но при этом всё органично сочетается.

Но исполнитель живёт не только в Москве. В холодное время он с семьёй наведывается на свою виллу в Доминикане.

Фотографии квартиры в Москве и виллы в Доминикане смотрит ЗДЕСЬ!

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