Где живет Тимати: квартира и дом звезды на фото

Популярный хип-хоп исполнитель, звезда российского шоу-бизнеса Тимати, владеет не только недвижимостью в России, но и за рубежом, сообщает издание Remont-samomy.ru.
В России у продюсера имеется квартира и не единственная. По официальным данным, их две, и одна из них расположена в жилом комплексе «Золотые ключи-2».
Узнать, где живёт исполнитель, нетрудно — под дверью его квартиры находится звезда с Аллеи славы.
Обстановка внутри очень изысканна и вполне соответствует звёздному статусу певца: элегантная мебель, стильные аксессуары и предметы искусства.
Обстановка в квартире разнообразна, но при этом всё органично сочетается.
Но исполнитель живёт не только в Москве. В холодное время он с семьёй наведывается на свою виллу в Доминикане.
Фотографии квартиры в Москве и виллы в Доминикане смотрит ЗДЕСЬ!