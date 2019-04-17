Где живет Тимати: квартира и дом звезды на фото

В России у продюсера имеется квартира и не единственная. По официальным данным, их две, и одна из них расположена в жилом комплексе «Золотые ключи-2».

ФОТО: Remont-samomy.ru

Узнать, где живёт исполнитель, нетрудно — под дверью его квартиры находится звезда с Аллеи славы.

ФОТО: Remont-samomy.ru

Обстановка внутри очень изысканна и вполне соответствует звёздному статусу певца: элегантная мебель, стильные аксессуары и предметы искусства.

Обстановка в квартире разнообразна, но при этом всё органично сочетается.

Но исполнитель живёт не только в Москве. В холодное время он с семьёй наведывается на свою виллу в Доминикане.