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  • Размер не имеет значения! Голосуй за понравившуюся участницу конкурса Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size

Размер не имеет значения! Голосуй за понравившуюся участницу конкурса Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size

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Самая известная в мире plus size модель Эшли Грехэм

ФОТО: SHANNON STAPLETON / REUTERS

В воскресенье, 28 апреля в 17.00 Таллинне в модном клубе Prive впервые в истории пройдет конкурс Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size - конкурс красоты для женщин с пышными формами. Конкурс Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size бросает вызов современным стандартам красоты. Конкурс организует и проводит агентство Angel Models Agency.

По результатам кастинга в финал конкурса прошли 10 участниц. Возраст финалисток от 21 до 51 года. Но их объединяет одно, желание показать, что женщина красива даже тогда, когда её параметры не вписываются в стандартные 90-60-90.

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size будет таким же, как и «обычный», но без выхода в купальных костюмах.

Итак, голосуйте за этих красивых женщин, которые могут похвастаться своими формами ЗДЕСЬ!

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