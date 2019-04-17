Размер не имеет значения! Голосуй за понравившуюся участницу конкурса Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство уже доказало, что женщина красива в любом возрасте, наши бабушки красавицы покорили красотой и талантом вселенную. Сам конкурс красоты моделей plus size будет таким же, как и «обычный», но без выхода в купальных костюмах.

Итак, голосуйте за этих красивых женщин, которые могут похвастаться своими формами ЗДЕСЬ!