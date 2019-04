Размер не имеет значения! Голосуй за понравившуюся участницу конкурса Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size

В воскресенье, 28 апреля в 17.00 Таллинне в модном клубе Prive впервые в истории пройдет конкурс Ms.Top of Estonia 2019 Plus Size - конкурс красоты для женщин с пышными формами. Конкурс Ms. Top of the Estonia 2019 Plus Size бросает вызов современным стандартам красоты. Конкурс организует и проводит агентство Angel Models Agency.