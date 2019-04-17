Невероятно красивая пара: жаркий отдых эстонской группы «ПараТайн» на Тенерифе (ФОТО)

Известная в Эстонии и за ее пределами группа «ПараТайн» сейчас отдыхает на Тенерифе (Испания). Артисты Рик и Лина делятся с поклонниками яркими снимками с солнечного острова.
Солистка группы «ПараТайн» и редактор портала Krasokta.ee Ангелина Богуцкая выглядит просто ослепительно. «Счастье - это найти того, кто искал тебя», - подписала фото артистка.
Остров так сильно понравился участникам группы, что они уже второй свой отпуск проводят там. Мы уверены, что после такого жаркого отдыха группа приготовит для поклонников и журналистов много сюрпризов.
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