Ср, 17.04.2019
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  • Невероятно красивая пара: жаркий отдых эстонской группы «ПараТайн» на Тенерифе (ФОТО)

Невероятно красивая пара: жаркий отдых эстонской группы «ПараТайн» на Тенерифе (ФОТО)

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ПараТайн

ФОТО: Личный архив группы

Известная в Эстонии и за ее пределами группа «ПараТайн» сейчас отдыхает на Тенерифе (Испания). Артисты Рик и Лина делятся с поклонниками яркими снимками с солнечного острова. 

Солистка группы «ПараТайн» и редактор портала Krasokta.ee Ангелина Богуцкая выглядит просто ослепительно. «Счастье - это найти того, кто искал тебя», - подписала фото артистка. 

Остров так сильно понравился участникам группы, что они уже второй свой отпуск проводят там. Мы уверены, что после такого жаркого отдыха группа приготовит для поклонников и журналистов много сюрпризов. 

Смотрите фото! 

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