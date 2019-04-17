Невероятно красивая пара: жаркий отдых эстонской группы «ПараТайн» на Тенерифе (ФОТО)

Солистка группы «ПараТайн» и редактор портала Krasokta.ee Ангелина Богуцкая выглядит просто ослепительно. «Счастье - это найти того, кто искал тебя», - подписала фото артистка.

Остров так сильно понравился участникам группы, что они уже второй свой отпуск проводят там. Мы уверены, что после такого жаркого отдыха группа приготовит для поклонников и журналистов много сюрпризов.