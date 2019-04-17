Ср, 17.04.2019
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С ума сойти! Анастасия Волочкова показала новую прическу

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

С приходом весны многие российские знаменитости решились на перемены во внешности. Не удержалась и 43-летняя Анастасия Волочкова. Артистка сходила в салон красоты и показала результат преображения подписчикам, пишет Cosmo.

Блондинка опубликовала несколько фото с новой прической. «Стилист привела в порядок мой хвостик, и теперь у меня вот такие милые кудряшки», — рассказала в Instagram блондинка.

На снимках Анастасия позировала в черной приталенной майке, ярко-желтых брюках и туфлях на высокой шпильке. Образ завершили серьги и массивное кольцо с камнем.

Анастасия Волочкова с новой прической

ФОТО: Instagram

Волочкова отключила комментарии, чтобы не читать критику хейтеров. Балерине приходится часто выслушивать оскорбления и упреки. Особенно звезде «достается» за откровенные фото в бикини и фирменные шпагаты

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