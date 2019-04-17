С ума сойти! Анастасия Волочкова показала новую прическу

Блондинка опубликовала несколько фото с новой прической. «Стилист привела в порядок мой хвостик, и теперь у меня вот такие милые кудряшки», — рассказала в Instagram блондинка.

На снимках Анастасия позировала в черной приталенной майке, ярко-желтых брюках и туфлях на высокой шпильке. Образ завершили серьги и массивное кольцо с камнем.

Анастасия Волочкова с новой прической ФОТО: Instagram