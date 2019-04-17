С ума сойти! Вы только посмотрите, на какой крутой сцене Эстония и Россия выступят на «Евровидении»

В интернете есть фото-и видеопроект того, какой будет сцена в этом году, возведение которой должно начаться ближе к песенному конкурсу. В этот раз на сцену поднимутся представители 43 стран.

Также под публикацией организаторы конкурса спрашивают, кого из гостей фестиваля они хотели бы видеть на сцене больше всего. Совершенно не удивительным стал тот факт, что поклонники с нетерпением ждут шоу Мадонны, приглашенной на «Евровидение» в этом году вне конкурса.