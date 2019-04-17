Бывший жених подал на известную эстонскую певицу в суд: и вот что мужчина от артистки хочет

Некоторое время назад певица Яна Каск обвиняла своего бывшего спутника жизни в избиениях, а сегодня молодая женщина вновь появилась в суде. Как сообщает портал Elu24, в этот раз рассматривается совсем другое дело.
Дело всё в том, что бывший жених Яны Каск Арви Айгро подал на артистку в суд и пытается добиться того, чтобы певице запретили к нему приближаться.
Адвокат Арви Айгро Риво Калдвеэ никак не прокомментировал сегодняшнее судебное заседание, получить комментарий от певицы порталу Elu24 тоже не удалось.
Как известно, на первое слушание данного дело певица не явилась, но сегодня она появилась в суде.
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